Колумнист Washington Post обвинила WADA в неэффективности на примере дела Валиевой

ТАСС, 12 декабря. Система проверки допинг-проб Всемирного антидопингового агентства (WADA) неэффективна и вызывает вопросы в связи с делом о нарушении антидопинговых правил российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение высказала обозреватель газеты Washington Post Салли Дженкинс в своей колонке.

По мнению Дженкинс, ситуация с Валиевой в очередной раз разоблачает WADA в их избирательных методах проверки, произвольных преследованиях и юридических махинациях. Саму Валиеву американский обозреватель называет "величайшей фигуристкой нашего времени" и считает, что то мизерное количество вещества, которое было найдено в ее допинг-пробе (триметазидин), никак не влияло на выступление спортсменки.

Также Дженкинс, описывая хронологию событий по делу Валиевой, обвиняет WADA в безалаберности, на что, по ее словам, уже давно жалуются многие спортсмены. Обозреватель не может понять, как на проверку сомнительной допинг-пробы россиянки, которая была отправлена в Стокгольм 25 декабря, было потрачено два месяца, а не 10 дней. По ее мнению, этот скандал указывает на политизированность системы проверки допинг-проб WADA и следует логике "если сомневаешься - наказывай".

"25 декабря Валиева сдала допинг-тест, он отправился в лабораторию WADA в Стокгольме, которая должна была его проверить в течение 10 дней, - написала Дженкинс. - Непонятно почему на это ушло два месяца, и результата не было до вторника, он появился уже после того, как Валиева вышла на лед на Олимпиаде. Это типичная безалаберность WADA (и возможно, политизированность), на что спортсмены жалуются уже два года. До и после этого теста Валиева сдала другие, которые были чистыми, включая и сданные в Пекине".

"Этот случай должен быть простым. Система проверки испортилась, и нет ни одной причины наказывать Валиеву", - подчеркнула Дженкинс.

О допинг-скандале

7 февраля сборная России, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. 15-летняя фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста россиянки.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA, также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев.

Камила Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). Решение об участии фигуристки в личных соревнованиях на Олимпийских играх должно быть принято 13 февраля - в этот день состоится заседание выездной панели CAS по делу об отмене временного отстранения россиянки.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.