Юрист заявил, что гражданство судьи Бенца не помешает беспристрастности в деле Валиевой

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Гражданство члена совета директоров Федерации фигурного катания США Джеффри Бенца не отразится на его беспристрастности в заседании выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), которая будет рассматривать апелляции на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение ТАСС высказала руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult, бывшая и. о. генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович.

Апелляции на решение дисциплинарного комитета РУСАДА о снятии временного отстранения Валиевой подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. Слушания начнутся в воскресенье в 15:30 мск, решение будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня. В состав комиссии, помимо Бенца, вошли итальянец Фабио Иудика и словенка Весна Бергант Ракочевич.

"Самым опытным из них именно в антидопинговых делах является Бенц, обычно он является председательствующим, но тут назначили Иудику, - сказала Анцелиович. - Итальянец тоже очень знаменитый, но он больше по футбольным делам, контрактным спорам, не антидопинговым. Про словенку вообще не слышала, честно говоря, ни в антидопинге, ни в футбольных спорах. На самом деле у Бенца раньше была слава человека, который как минимум слушает спортсменов, он с пониманием относился. Конечно, это зависело от обстоятельств дела, но как бы особой строгостью не был известен. Но в любом случае у него есть дела, где он принимал сторону не спортсмена, в частности по 2016 году".

"Может ли сказаться, что Бенц - американец и из американского фигурного катания? В англосаксонской системе права для арбитров соблюдение кодекса этики, соответственно, беспристрастности и независимости принятия решения - ключевое. Как только есть какое-то подозрение, что арбитр необъективен, их исключают из всех ассоциаций. Я не думаю, что здесь есть особая опасность в предвзятости, потому что Бенц уже очень много лет в этой сфере, здесь это не будет определяющим фактором, в любом случае он будет объективен и беспристрастен. Но, конечно, Бенц будет иметь достаточно сильный вес при данной панели, но Иудика достаточно авторитетен. Может быть, в допинге дел у него поменьше, но он действительно авторитетный, беспристрастный и независимый", - добавила спортивный юрист.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.