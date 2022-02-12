В Госдуме назвали истерией рассуждения Паунда об отстранении России от Олимпиад

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Предложение члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Паунда по поводу отстранения России от участия в ближайших Олимпиадах является очередной истерией в отношении РФ. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Паунд, комментируя ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой телеканалу CBC, предложил российским спортсменам пропустить "одну, две или три Олимпиады".

"В таком преклонном возрасте, а Паунду в этом году исполнится 80 лет, странно, что он думает о таких делах, - сказал Свищев. - Господину Паунду нужно уже спокойно встречать старость, смотреть на океан и отдыхать. И прекратить эту истерию в отношении России. Что касается нашей страны, то у нас одно из самых строгих законодательств в мире в плане борьбы с допингом, это подтверждено на официальном уровне".

"А людям, которые постоянно говорят о связи России и допинга, рекомендую посмотреть статистику выявления положительных тестов в других странах. После этого все их вопросы должны исчезнуть", - добавил собеседник агентства .

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

Апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА о снятии временного отстранения Валиевой подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. Слушания начнутся в воскресенье в 15:30 мск, решение будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.