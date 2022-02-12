СМИ: на Хайнане возобновились тренировки сборной Китая по серфингу

ХАЙКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Национальная сборная КНР по серфингу возобновила тренировки на южнокитайском острове Хайнань после периода празднования в стране лунного Нового года. Об этом сообщило издание "Наньго душибао".

В национальную команду входят 45 спортсменов, их средний возраст 15 лет. "Серферы могут показывать результаты примерно в 26 лет, поэтому при наборе тренеры обычно выбирают более молодых игроков", - цитирует газета представителя Главного государственного управления спорта КНР Чжан Мина. Он сравнил серфинг с гимнастикой, отметив, что у молодых спортсменов лучше гибкость и координация движений, поэтому им легче маневрировать на волнах.

Тренировочная база китайских серфингистов расположена в заливе Жиюэвань на юго-востоке Хайнаня. "Иногда волны в заливе Жиюэвань не очень хорошие. Тогда мы перемещаемся в заливы Симэйвань или Синьцюньвань. Если погода не подходит для выхода на воду, тренировка в тот же день меняется на физическую подготовку", - приводит издание слова главного тренера спортсменов Ма Фулая.

Каждое утро в 8:30 члены команды идут к морю на тренировку. После обеда у них есть часовой перерыв, во второй половине дня тренировка продолжается. После ужина молодые спортсмены занимаются общеобразовательными предметами.

Национальная команда по серфингу и ее хайнаньская база появились в 2017 году после того, как в 2016 году этот вид спорта был включен в программу Олимпийских игр. Впервые олимпийские соревнования по серфингу прошли в Токио в 2021 году.