Журова назвала провокацией предложение Паунда о пропуске Олимпиад российскими спортсменами

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Предложение члена Международного олимпийского комитета (МОК) Дика Паунда о пропуске российскими спортсменами нескольких Олимпиад является провокационным. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее в телефонном интервью канадскому телеканалу CBC Паунд прокомментировал обвинение российской фигуристки Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил и заявил, что России необходимо взять "тайм-аут на одну, две или три Олимпиады".

"А что мешает восстановить в полных правах нашу лабораторию, чтобы проба Валиевой была проверена быстрее? Почему нормальные ребята должны страдать? Кто мешает не включать политику, а аккредитовать наши лаборатории и Российское антидопинговое агентство? Нужно перестать видеть в этом то, что они видели в этом раньше, а обнулиться и начать с чистого листа", - сказала Журова.

"Они понимают, что через полгода нам вернут флаг и гимн. Этого кто-то не хочет, видимо, поэтому господин Паунд делает подобные провокационные предложения", - добавила собеседница агентства.