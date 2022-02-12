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Олимпиада-2022 в Пекине

"Сухая" серия голкипера сборной России Федотова на Олимпиаде завершилась на 133-й минуте

Вратарь проводит третий матч на Играх в Пекине
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Серия без пропущенных шайб голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова на Олимпийских играх в Пекине прервалась на 133-й минуте.

Федотов проводит третий матч на олимпийском турнире, сохранив ворота вне прикосновенности в играх против команд Швейцарии (1:0) и Дании (2:0). Первую шайбу в ворота российского голкипера на 13-й минуте третьего матча группового этапа забросил чех Томаш Кундратек.

После первого периода счет в матче сборных России и Чехии ничейный - 1:1. Ранее сборная России гарантировала себе первое место в группе B.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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