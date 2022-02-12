Фигурист Смолкин назвал свое участие в Олимпиаде потрясающим событием

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры являются потрясающим событием. Такое мнение высказал журналистам российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис.

"Потрясающе, что нам удалось отобраться сюда и у нашей юной пары есть возможность выступать на Олимпийских играх, представлять свою страну. Мы довольны, с нетерпением ждем возможности показать танго, это может дать запас прочности на будущее, - сказал Смолкин. - Мы прилетели вместе со всеми, настраивались изначально на личный турнир. Удалось поболеть [за команду], Олимпиада - это Олимпиада, потрясающее событие".

Также фигурист отказался комментировать ситуацию с Камилой Валиевой. "Я уже трижды сказал - мы не говорим об этом. Жаль Камилу в этой ситуации. Она великий атлет и спортсменка", - добавил он.

О ситуации с Валиевой

7 февраля сборная России, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. 15-летняя фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста россиянки.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA, также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев.

Камила Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). 13 февраля состоится заседание выездной панели CAS по делу об отмене временного отстранения россиянки. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.