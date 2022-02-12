Маленьких шажков недостаточно. Российские хоккеистки не попали в полуфинал Олимпиады

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею не сумела войти в четверку сильнейших на Олимпиаде в Пекине, чтобы побороться хотя бы за бронзовые награды, как это было на Играх в Пхёнчхане четыре года назад. Причиной этому можно назвать как объективно невысокий уровень женского хоккея в стране, так и волну коронавируса, которая захлестнула команду.

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Главным матчем для россиянок на крупных международных турнирах, которыми являются чемпионат мира и Олимпийские игры, всегда становится четвертьфинальный. Формат соревнований позволяет не думать о том, как попасть в плей-офф. На этих турнирах в группе А играют все сильнейшие сборные - Канады, США, Финляндии, России и Швейцарии, которые проходят в четвертьфинал автоматически. Единственную победу подопечные Евгения Бобарико одержали в стартовой игре со швейцарками со счетом 5:2. Этот матч, как и последующие в группе, стоило больше рассматривать как подготовку к четвертьфиналу, чего не скрывали и сами игроки. Поединок 1/4 финала выдался довольно драматичным и показал, что встречались равные по силе команды. Россиянки продемонстрировали характер, сумев дважды отыграться, второй гол Полина Лучникова забила в борьбе на пятачке, что говорило о серьезном настрое команды. При равном классе все решили отдельные моменты. В начале третьего периода Анна Шохина "прошила" швейцарского голкипера броском, однако соперник запросил видеопросмотр на момент возможного ухода шайбы за пределы площадки до гола. Оказалось, что она попала в закругление у борта, и, по словам Бобарико, на 99% было понятно, что гол в таком случае отменят. Тут же соперницы снова вышли вперед. А в конце третьего периода спустя минуту после гола Лучниковой швейцаркам удалась разящая контратака. Пресловутые маски Лишь к четвертьфиналу сборной России удалось набрать полные четыре пятерки. Сделать это раньше не удавалось из-за коронавируса, который поразил часть команды. Вызвало удивление то, что хоккеистки до отлета в Пекин порядка месяца находились на сборе и в изоляции в Новогорске, а по прилете положительные тесты стали появляться один за другим.

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Можно только гадать, как появилось столько "плюсов" - порядка десяти. По этой причине команда сидела в Олимпийской деревне на изоляции, не считая тех, кто был перевезен в ковид-отель или с симптомами в больницу. Произошло ли это из-за того, что команда летела в самолете с остальными спортсменами или из-за пятичасового ожидания багажа в аэропорту по прилете, можно только гадать. Однако уже после приезда команда оказалась в Олимпийской деревне в изоляции: порядка пяти дней она не могла тренироваться на льду, а после разрешения выезжать на арены игроки, тренеры и персонал продолжали жить в своих комнатах, там же питались, сдавали ПЦР-тесты и встречались друг другом лишь на тренировках и играх. По приезде в Пекин из-за карантина тренировочный процесс, безусловно, был нарушен. Когда же команда смогла возобновить тренировки, игровая нагрузка легла на 15-16 полевых игроков, появлялись даже опасения, сможет ли сборная набрать минимальное количество хоккеисток на матчах (17 человек). Поединок со швейцарками на старте турнира, можно сказать, был выигран в чем-то и на эмоциях, однако того победного запала команде Бобарико не хватило в играх с более мастеровитыми американками (0:5), канадками (1:6) и финками (0:5). К тому же коронавирус поразил тех, кто мог приносить команде результат. Только перед четвертьфиналом в строй вернулась Ольга Сосина. Пропускали ряд игр ведущий защитник Ангелина Гончаренко, нападающие Ирина Дергачева и Людмила Белякова, не сумела помочь в плей-офф и автор хет-трика в первой игре Полина Болгарева. Были проблемы и с наличием вратарей - на первых тренировках с командой занимался только один голкипер, поскольку из остальных кто-то заболел ковидом как Диана Фархутдинова, а кто-то еще не приехал из Москвы из-за сомнительных тестов.

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