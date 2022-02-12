Маленьких шажков недостаточно. Российские хоккеистки не попали в полуфинал Олимпиады

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею не сумела войти в четверку сильнейших на Олимпиаде в Пекине, чтобы побороться хотя бы за бронзовые награды, как это было на Играх в Пхёнчхане четыре года назад. Причиной этому можно назвать как объективно невысокий уровень женского хоккея в стране, так и волну коронавируса, которая захлестнула команду.
Главным матчем для россиянок на крупных международных турнирах, которыми являются чемпионат мира и Олимпийские игры, всегда становится четвертьфинальный. Формат соревнований позволяет не думать о том, как попасть в плей-офф. На этих турнирах в группе А играют все сильнейшие сборные - Канады, США, Финляндии, России и Швейцарии, которые проходят в четвертьфинал автоматически.
Единственную победу подопечные Евгения Бобарико одержали в стартовой игре со швейцарками со счетом 5:2. Этот матч, как и последующие в группе, стоило больше рассматривать как подготовку к четвертьфиналу, чего не скрывали и сами игроки. Поединок 1/4 финала выдался довольно драматичным и показал, что встречались равные по силе команды. Россиянки продемонстрировали характер, сумев дважды отыграться, второй гол Полина Лучникова забила в борьбе на пятачке, что говорило о серьезном настрое команды.
При равном классе все решили отдельные моменты. В начале третьего периода Анна Шохина "прошила" швейцарского голкипера броском, однако соперник запросил видеопросмотр на момент возможного ухода шайбы за пределы площадки до гола. Оказалось, что она попала в закругление у борта, и, по словам Бобарико, на 99% было понятно, что гол в таком случае отменят. Тут же соперницы снова вышли вперед. А в конце третьего периода спустя минуту после гола Лучниковой швейцаркам удалась разящая контратака.
Пресловутые маски
Лишь к четвертьфиналу сборной России удалось набрать полные четыре пятерки. Сделать это раньше не удавалось из-за коронавируса, который поразил часть команды. Вызвало удивление то, что хоккеистки до отлета в Пекин порядка месяца находились на сборе и в изоляции в Новогорске, а по прилете положительные тесты стали появляться один за другим.
Можно только гадать, как появилось столько "плюсов" - порядка десяти. По этой причине команда сидела в Олимпийской деревне на изоляции, не считая тех, кто был перевезен в ковид-отель или с симптомами в больницу. Произошло ли это из-за того, что команда летела в самолете с остальными спортсменами или из-за пятичасового ожидания багажа в аэропорту по прилете, можно только гадать. Однако уже после приезда команда оказалась в Олимпийской деревне в изоляции: порядка пяти дней она не могла тренироваться на льду, а после разрешения выезжать на арены игроки, тренеры и персонал продолжали жить в своих комнатах, там же питались, сдавали ПЦР-тесты и встречались друг другом лишь на тренировках и играх.
По приезде в Пекин из-за карантина тренировочный процесс, безусловно, был нарушен. Когда же команда смогла возобновить тренировки, игровая нагрузка легла на 15-16 полевых игроков, появлялись даже опасения, сможет ли сборная набрать минимальное количество хоккеисток на матчах (17 человек). Поединок со швейцарками на старте турнира, можно сказать, был выигран в чем-то и на эмоциях, однако того победного запала команде Бобарико не хватило в играх с более мастеровитыми американками (0:5), канадками (1:6) и финками (0:5).
К тому же коронавирус поразил тех, кто мог приносить команде результат. Только перед четвертьфиналом в строй вернулась Ольга Сосина. Пропускали ряд игр ведущий защитник Ангелина Гончаренко, нападающие Ирина Дергачева и Людмила Белякова, не сумела помочь в плей-офф и автор хет-трика в первой игре Полина Болгарева. Были проблемы и с наличием вратарей - на первых тренировках с командой занимался только один голкипер, поскольку из остальных кто-то заболел ковидом как Диана Фархутдинова, а кто-то еще не приехал из Москвы из-за сомнительных тестов.
Апогеем этой ситуации стал скандал в матче россиянок со сборной Канады, когда канадки отказались выходить на лед, притом что команда Бобарико на нем уже была. Начало матча было задержано на час, сообщалось, что канадки затребовали результаты ПЦР-тестов соперниц. Однако оказалось, что никаких претензий ни к одной из команд не было: тесты были сданы вовремя, но результаты пришли позже.
В итоге канадки провели весь матч в масках, россиянки - первые два периода. Со сборной России финки тоже выходили на лед в масках, и тема, можно ли играть в них и насколько правильно это делать с точки зрения здоровья, обсуждалась широко.
Не хватает международных матчей
Коронавирус сыграл негативную роль для сборной и в организационном плане. Чемпионат страны был приостановлен в начале декабря с учетом того, что национальная команда должна была принять участие в зимней Универсиаде, а затем большинство кандидатов в олимпийский состав - в Матче звезд лиги в Челябинске в рамках Недели звезд хоккея. И то, и другое мероприятие были отменены, как и молодежный чемпионат мира, к которому тоже велась целенаправленная подготовка. Таким образом, хоккеистки сборной два месяца не имели практики.
Последний успех в российском женском хоккее датирован 2016 годом, когда команда выиграла бронзовые медали чемпионата мира, достижением можно считать и первый выход в полуфинал Олимпийских игр в 2018 году. На последнем же чемпионате мира россиянки также уступили в четвертьфинале и боролись лишь за то, чтобы остаться в классе сильнейших. На Олимпиаде в игре команды, как из-за коронавируса, так и уровня игроков, не хватало баланса.
Как призналась после игры со швейцарками Шохина, многим не хватает опыта международных встреч. И здесь тоже вмешался коронавирус, из-за которого, в частности, не удалось сыграть с американками в декабре. Плюс средний уровень самих игроков в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) снизился: хоккеисток такого уровня, как Шохина, Сосина очень мало, поэтому можно и этим объяснить, что сборная России уже имеет проблемы в соперничестве с другими европейскими сборными.
В популярности женский хоккей намного уступает мужскому, и если им не заниматься нормально, может случится то, что произошло в Ярославской области с "Ледяными Крыльями", которые снялись с чемпионата по причине безденежья и нежелания ни властей, ни частных инвесторов помогать команде. Для того, чтобы появилось больше мастеровитых игроков, нужно развивать женский хоккей в стране.
Однако регионов, где он имеет достойную поддержку, не так много - Московская, Ленинградская, Нижегородская области, Республика Башкортостан. Как сказала Шохина, женский хоккей в России развивается маленькими шажками, чего для выхода на новый уровень при выступлении в международных соревнованиях явно недостаточно.