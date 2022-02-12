Фигуристы Степанова и Букин рассказали, что находятся в восторге от Олимпиады

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающий в танцах на льду, в восторге от первой в карьере Олимпиады. Об этом они рассказали журналистам.

В субботу дуэты показывают ритм-танец. Степанова и Букин набрали 84,09 балла за свое выступление.

"Мы представляли себе это, но наши представления как-то ушли на другой план, - рассказала Степанова. - Но здесь все нравится, все радостно для нас, и сегодня мы очень довольны. На протяжении проката нам удалось показать эмоциональную сторону, раствориться в музыке. Хотелось бы больше людей, но лед здесь потрясающий".

Дуэт прилетел в Пекин отдельно от остальной команды 9 февраля. "Мы понимали, что не попадем в командный турнир, нам было логично подготовиться дома, было много что доработать. Хотели сделать шаг вперед после чемпионата Европы и приехать на старт за день, за два".

"Я просто в восторге от Олимпийских игр - деревня, каток, атмосфера, люди ходят, значками меняются. Настроение прекрасное, - признался Букин. - Вышли на прокат, немного нервничали, но даже чуть меньше, чем на других соревнованиях, но получили удовольствие - позитивная атмосфера заряжает".