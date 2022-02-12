Скелетонистка Никитина назвала провальным свое выступление на Олимпиаде

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Игр-2014 российская скелетонистка Елена Никитина считает провальным свое выступление на Олимпиаде в Пекине. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Никитина, в сезоне-2021 выигравшая две бронзовые медали чемпионата мира, на Олимпиаде показала 16-й результат.

"Простите за то, что я плачу сейчас, - сказала 29-летняя Никитина журналистам. - Не хочется, конечно, это показывать прессе, но это провал. Для меня это удар, потому что мы очень много тренировались, очень хотели, а в итоге получили худший результат, ведь так плохо я не выступала с юниорских времен".

"Если быть честной, у нас в команде сейчас не очень хорошая атмосфера, и это сильно давит в первую очередь на меня. Я очень надеюсь, что после Олимпиады все изменится и у нас будет мир, единая цель, к которой мы будем идти. И вместе мы будем сильнее, чем поодиночке, это касается в первую очередь тренеров и руководство. Надеюсь, что все действительно изменится, потому что хуже уже быть не может, мы просто на дне", - отметила спортсменка.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.