Теннисистки Контавейт и Саккари сыграют в финале турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Эстонка Анетт Контавейт обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу спортсменки из Эстонии, посеянной на турнире под вторым номером. У Остапенко был седьмой номер посева. За титул Контавейт сыграет с гречанкой Марией Саккари (1), которая ранее обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Саккари и Контавейт второй раз встретятся в финальном матче. В сентябре 2021 года эстонка одержала победу над гречанкой в финале турнира в чешской Остраве (6:2, 7:5).

Контавейт 26 лет, она занимает девятое место в мировом рейтинге и является обладательницей пяти титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

Остапенко 24 года, она является 25-й ракеткой мира. На счету латвийки четыре титула под эгидой WTA. Остапенко является чемпионкой Открытого чемпионата Франции 2017 года.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля, он проводится с 2003 года. С 2016 года турнир относится к категории WTA 500, его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. Действующей победительницей является россиянка Дарья Касаткина, которая не принимает участия в текущих соревнованиях из-за положительного результата теста на коронавирус.