Карпоносов: фигуристы Степанова и Букин способны завоевать золото Олимпиады в 2026 году

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский дуэт фигуристов Александра Степанова и Иван Букин зарекомендовал себя на зимней Олимпиаде в Пекине; на Играх 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо, он способен завоевать золото. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1980 года в танцах на льду в дуэте с Натальей Линичук Геннадий Карпоносов.

По итогам ритм-танца Степанова и Букин занимают пятое место на Олимпийских играх в Пекине, набрав 84,09 балла. На первом месте идут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые установили мировой рекорд - 90,83 балла. Еще одна российская пара, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, располагается на второй строчке; их результат составил 88,85 балла. Тройку лучших замыкают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

"То, что Букин и Степанова так себя зарекомендовали, дает очень большие плюсы к тому, что у нас будет золотая медаль на следующих Олимпийских играх. Насколько я слышал, они, к нашему счастью, остаются в большом спорте и не собираются уходить из него", - сказал Карпоносов.

Степановой 26 лет, Букину 28 лет, они являются двукратными серебряными (2019, 2021) и трехкратными бронзовыми призерами (2015, 2018, 2020) чемпионатов Европы. Фигуристы не прилетели в Пекин вместе с другими российскими спортсменами и не принимали участие в командном турнире. Они прибыли в столицу Олимпийских игр 9 февраля, успешно сдали тест на коронавирус и были допущены к тренировкам.

Спортсмены покажут произвольный танец 14 февраля, старт запланирован на 04:15 мск. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.