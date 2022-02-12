Попова: французские фигуристы Пападакис и Сизерон находятся в другой лиге на Олимпиаде

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Французские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон показывают принципиально иной уровень понимания танца на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова.

Пападакис и Сизерон лидируют по итогам ритм-танца на Олимпиаде в Пекине, установив мировой рекорд - 90,83 балла. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми (88,85), Александра Степанова и Иван Букин пятые (84,09).

"Ритм-танец сегодня был замечательным у всех, даже несмотря на какие-то ошибки, прокаты были яркие и эмоциональные. Конечно, французы - совершенно другая лига, это невероятное понимание и осознанность танца. Вика с Никитой выдали очень хороший прокат, уверенный, достойный. Американская пара, занявшая третье место, тоже очень хорошо себя показала. Послезавтра будет очень интересно смотреть, как все разрешится, потому что результаты очень плотные, наконец-то в танцах на льду есть интрига", - сказала Попова.

Произвольный танец состоится 14 февраля.