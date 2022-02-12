Третьяк: российские хоккеисты должны учесть ошибки, допущенные в матче с чехами

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российским хоккеистам необходимо улучшить игру в неравных составах, а также учесть ошибки, допущенные в последнем матче группового турнира со сборной Чехией на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сборная России в овертайме со счетом 5:6 проиграла команде Чехии в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине. Победную шайбу чешские хоккеисты забросили в большинстве после удаления российского защитника Александра Никишина.

"Игра веселой получилась, много голов пропустили в меньшинстве, дисциплина выходит на первый план. Игровая дисциплина и игра в меньшинстве оставляют желать лучшего. Но хоть пять голов забили, это уже прогресс", - сказал Третьяк.

Третьяк также прокомментировал удаление россиянина Дмитрия Воронкова, который был вынужден покинуть площадку до конца игры за удар соперника в голову а 38-й минуте встречи. "С профессиональной точки зрения я не вижу ничего такого, это стечение обстоятельств, специально он его в голову не бил. Если его дисквалифицируют, то большая потеря будет, Воронков действительно активный, вот удаление Никишина действительно неприятным получилось", - отметил собеседник агентства.

"Хочется, чтобы играли лучше в большинстве, одну забили. И игру в меньшинстве надо улучшать, надо учесть эти ошибки, так как в плей-офф их не должно быть", - добавил Третьяк.

Ранее сборная России гарантировала себе первое место в группе B. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.