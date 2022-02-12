Тренер Никитиной назвал заявления скелетонистки попыткой оправдать провал на Олимпиаде

В субботу Никитина заняла 16-е место, отстав от занявшей первую строчку представительницы Германии Ханны Найзе на 3,25 секунды. Сразу после своего выступления она заявила журналистам, что не будет продолжать выступать до тех пор, пока в сборной царит ненормальная атмосфера. Никитина считает, что она попала в опалу по причине того, что в олимпийском сезоне не стала выступать на том скелетоне, который ей настоятельно рекомендовали в тренерском штабе.

"Лена говорит сейчас о том, чего нет на самом деле, - заявил Алимов. - Она выступала в этом сезоне на том скелетоне, на котором хотела. Причем тут руководство? С ней говорили, ее уговаривали - но предоставили ей право самой принимать решения".

"Просто сейчас спортсменка находится в шоковом состоянии, - продолжил тренер спортсменки. - Да, была определенная стратегия внутри команды, которую Лена нарушила в начале этого сезона, хотя я как ее личный тренер и старший тренер сборной просил пойти другим путем. Но, повторюсь, она выступала весь сезон на тех скелетонах, на которых хотела. Мне кажется, Лена сейчас немного неуклюже пытается объяснить свои неудачи".

На дебютных для себя Играх-2014 в Сочи Никитина стала бронзовым призером, следующую Олимпиаду спортсменка пропустила по причине того, что не получила приглашение от Международного олимпийского комитета. В 2021 году Никитина выиграла две бронзовые медали чемпионата мира, а годом ранее стала обладательницей Кубка мира.

"Лена с закрытыми глазами могла выступить не хуже"

"16-е место на Олимпиаде в Пекине - это не ее результат, она могла с закрытыми глазами выступить не хуже, - считает Алимов. - Из этого следует, что Лена сама, или по совету помощников, затуманивших ее голову в начале сезона, сделала неправильный выбор. Повторюсь, проблема, описанная Леной, надуманная. Она сейчас мне высказала тысячу слов, смешав все в кучу, но я все равно не понимаю ее заявления о том, что она не будет кататься до тех пор, пока не произойдут какие-то изменения".

"У Лены сейчас паника от результата, ей нужно сесть, успокоиться и понять, что мы будем делать дальше. Она еще молодая спортсменка, ей по силам достойно пройти еще один олимпийский цикл. Я, конечно, на нее не в обиде, но она поддалась какому-то внешнему влиянию, я не узнаю ее в последние месяцы. На мой взгляд, она должна думать только о трассе, скелетоне, коньках и тренировках", - добавил Алимов.