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Олимпиада-2022 в Пекине

Сноубордист Уайлд еще не принял решение по поводу своей карьеры

На Играх в Пекине 35-летний представитель России завоевал бронзовую медаль

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Виктор Уайлд пока не принял решение касательно будущего своей спортивной карьеры. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу Уайлд вместе с российскими спортсменами вернулся в Москву после выступления на Олимпиаде в Пекине. 8 февраля россиянин завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. После этого он заявил, что примет решение о завершении или продолжении карьеры в течение следующих нескольких дней. Ранее 35-летний спортсмен говорил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, при этом Уайлд также отметил, что не планирует участвовать в Олимпиаде 2026 года в Милане.

"Я не думаю сейчас об этом. В Китае все было отлично, я очень рад и все. У меня еще нет решения, я буду говорить об этом позже. Не знаю, сколько времени займет принятие решения, я сообщу, как буду готов", - сказал Уайлд.

Уайлд дважды становился олимпийским чемпионом в Сочи - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. Также на чемпионате мира 2013 года Уайлд стал бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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