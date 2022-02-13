Фигуристка Валиева вышла на тренировку перед соревнованиями одиночниц на Олимпиаде

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Также на лед вышли россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова. Валиева отрабатывала короткую программу, спортсменка уверенно выполнила тройной аксель, каскады тройной флип - тройной тулуп, тройной лутц - тройной тулуп.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде, победу в котором одержала сборная России, Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.