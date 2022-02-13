Мама мирового фигурного катания. Татьяне Тарасовой исполняется 75 лет

Ее ученики завоевали семь золотых олимпийских медалей и более 40 раз выигрывали чемпионаты мира и Европы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, чьи ученики завоевали семь золотых олимпийских медалей, а также более 40 раз выигрывали чемпионаты мира и Европы, исполняется 75 лет. ТАСС вспоминает жизненный путь одного из лучших тренеров в истории фигурного катания. Тарасова родилась в семье легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, который вместе с Аркадием Чернышевым привел сборную СССР к трем победам подряд на Олимпийских играх и девяти успехам на чемпионатах мира, и Нины Тарасовой, преподавателя физкультуры. "Думаю, что от отца мне перешла преданность своему делу, непокорность. Папа говорил, что каждую тренировку я должна проводить как последнюю в жизни. Я к этому очень стремилась. Я строгая от папы и очень доброжелательная от мамы. Думаю, мне удалось это соединить", - сказала Тарасова ТАСС. Она начала заниматься фигурным катанием в пять лет, в секции на стадионе Юных пионеров под руководством Александры Нарядчиковой. Вместе с Тарасовой в одной группе занималась олимпийская чемпионка в танцах на льду Людмила Пахомова. Как писала в своей книге "Красавица и чудовище" Тарасова, тренеры считали их бесперспективными, но когда им исполнилось по 15 лет, их заметил известный в то время специалист Виктор Рыжкин.

Описание Татьяна Тарасова и Георгий Проскурин, 1965 год © Игорь Уткин/ТАСС

В 1964 году Тарасова стала выступать в паре с Георгием Проскуриным под руководством заслуженного тренера СССР Елены Чайковской. Тогда они завоевали бронзу на чемпионате СССР, а на следующий год выиграли серебряные награды. В том же году они заняли шестое место на чемпионате Европы, а в 1966-м Тарасова и Проскурин впервые одержали победу на международном уровне, заняв первое место на Всемирной Универсиаде в итальянском Сестриере. Первый успех на международной арене в качестве спортсменки стал для Тарасовой последним. Дело в том, что во время круга почета она споткнулась о ковер и упала на лед, вывихнув плечо. Врачи сказали спортсменке, что травма несовместима с профессиональным спортом, и она завершила карьеру спортсмена. Начало тренерской карьеры После завершения спортивной карьеры Тарасова собиралась поступать в ГИТИС на балетное отделение, однако ее отец был против, мотивируя свою позицию тем, что в их роду не было артистов и не будет. Он посоветовал ей стать тренером, чтобы помогать другим добиваться больших побед.

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Тарасова послушала своего отца и начала тренировать уже в 19 лет. Одними из первых ее учеников стали Ирина Моисеева и Андрей Миненков, которым на тот момент было 12 и 13 лет. Вместе их поставил на лед специалист по танцам на льду Игорь Кабанов, однако из-за работы в спорткомитете он не мог продолжать с ними работу и попросил Тарасову взять их к себе. Поначалу Тарасова не хотела брать к себе танцоров, но Кабанов убедил ее в том, что из них выйдут прекрасные спортсмены. "Ира и Андрей - мои первые ученики, кого я от юношеского разряда довела до заслуженных мастеров спорта, до самых больших вершин в спорте. С ними прошло начало моей творческой жизни. И все первые свои задумки в танцах я осуществила тоже с ними", - вспоминала Тарасова. В сезоне-1971/72 они впервые выиграли медали национального первенства, а в 1975 году Моисеева и Миненков под руководством Тарасовой стали чемпионами мира. Перед Олимпийскими играми 1976 года они считались одними из главных претендентов на золотые медали. Первые олимпийские успехи На Олимпиаду в Инсбрук Тарасова повезла Моисееву и Миненкову, а также легендарную пару - Ирину Роднину и Александра Зайцева. Их сотрудничество началось еще в 1974 году, для Тарасовой это был настоящий вызов, так как Роднина уже на тот момент была олимпийской чемпионкой, а тренировать спортсменов такого масштаба ей еще не доводилось.

Описание Александр Зайцев, Ирина Роднина, Татьяна Тарасова, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, 1974 год © Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Из Инсбрука ученики Тарасовой вернулись с двумя наградами. Роднина и Зайцев ожидаемо стали олимпийскими чемпионами в парном катании, а Моисеева и Миненков заняли второе место в танцах на льду, уступив пятикратным на тот момент чемпионам мира Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову. После успеха на Играх 1976 года Тарасова весь следующий олимпийский цикл продолжала работу с Родниной и Зайцевым, однако в 1979 году ей пришлось расстаться с Моисеевой и Миненковым, так как между ними участились ссоры. В работе с Родниной и Зайцевым также не обходилось без конфликтов, но Тарасова с ними мирилась, и они давали результат. Перед Олимпиадой они выиграли еще два чемпионата мира, а затем были вынуждены пропустить сезон-1978/79 из-за беременности Родниной. Возвращение на лед было нелегким, но на предолимпийском чемпионате Европы Роднина и Зайцев подтвердили свой высокий класс, в седьмой раз под руководством Тарасовой выиграв турнир. На Олимпиаде 1980 года спортсмены получили от судей девять первых мест из девяти и во второй раз вместе стали победителями Олимпийских игр, а для Родниной эта награда стала третьей в карьере. Тарасова признавалась, что если в начале сотрудничества с Родниной и Зайцевым она чувствовала себя в долгу перед ними, то после второй победы на Олимпиаде поняла, что свою задачу перед ними выполнила и стала сильнее как тренер. Новые чемпионы К Играм в Сараево Тарасова готовила танцевальный дуэт - Наталью Бестемьянову и Андрея Букина. Тренировать их она начала в 1977 году, поставив бывшую одиночницу вместе с танцором, который находился в поиске партнерши. В 1981 году они впервые победили на чемпионате СССР, а на следующий год выиграли чемпионат Европы. С чемпионатов мира они не уезжали без медалей, однако им не удавалось выиграть. На Играх 1984 года они заняли второе место, но уже в следующем четырехлетнем цикле их никто не смог превзойти на чемпионатах мира и Европы, а также на Олимпиаде 1988 года в Калгари. В 1991 году к Тарасовой за помощью обратились Марина Климова и Сергей Пономаренко. За год до Олимпиады в Альбервиле они уступили звание чемпионов мира французам Изабель и Полу Дюшене, и задачей Тарасовой было вернуть своих новых подопечных на первое место. На Олимпиаду в 1992 году они могли не поехать из-за пропуска чемпионата России, но все же их включили в состав сборной на чемпионат Европы, где они одержали победу и показали всему миру, что готовы бороться за олимпийское золото. На Олимпийских играх между российским и французским дуэтами завязалась упорная борьба, однако небольшой перевес был на стороне россиян - они получили пять первых мест против четырех у Дюшене. Эту победу Тарасова назвала исторической, так как ранее спортсмены, которых смещали с пьедестала, никогда на него не возвращались.

Описание Татьяна Тарасова, Майа Усова и Евгений Платов, 1998 год © Алексей Агарышев /ТАСС

Через шесть лет на Олимпиаде в Нагано она помогла другому танцевальному дуэту - Оксане Грищук и Евгению Платову - установить уникальное достижение. Они стали первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Подготовка к Олимпиаде шла нелегко, но свою задачу Тарасова выполнила - Грищук и Платов опередили своих главных соперников - россиян Олега Овсянникова и Анжелику Крылову. Работа с одиночниками Тарасова успешно тренировала не только танцоров и спортивные пары, но также приводила к победе на Олимпиаде двух учеников в мужском одиночном разряде. Первым из них был Илья Кулик, который перешел к ней от заслуженного тренера Виктора Кудрявцева. Для Тарасовой это был не менее серьезный вызов, чем работа с Родниной и Зайцевым, так как ранее ей не доводилось обучать подопечных четверным прыжкам. "Да, я никогда не работала с одиночниками, может возникнуть закономерный вопрос, откуда я знаю, как учить прыжки. Четверной прыжок - это "ультра-си" фигурного катания, но не надо забывать, что я работала с очень способным человеком. Я отсмотрела не одну пленку с этим прыжком, много думала, все бьемся без толку, прыжка все нет и нет", - вспоминала процесс обучения Тарасова. Со временем они освоили четверной прыжок и, по признанию Тарасовой, после того, как Кулик впервые его выполнил, она поцеловала в том месте лед. На Олимпийских играх в 1998 году Кулик одержал безоговорочную победу, единственным из участников чисто выполнив все элементы, в том числе и четверной тулуп. После этого триумфа фигурист объявил о завершении карьеры. Вторым и одним из любимых учеников Тарасовой стал Алексей Ягудин. Неудачно выступив на Олимпиаде в 1998 году, он принял решение прекратить сотрудничество с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным, который параллельно тренировал главного соперника в его карьере - двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Перейдя к известному специалисту, фигурист выиграл четыре чемпионата мира, а затем и Олимпиаду. Тарасова и ее молодой помощник Николай Морозов поставили Ягудину блистательные программы - "Зима" и "Человек в железной маске", а его выступление в олимпийском Солт-Лейк-Сити вошло в историю фигурного катания как практически идеальное.

Описание Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова, 2000 год © Олег Булдаков/ТАСС

Наконец, в 2006 году в Турине олимпийской чемпионкой стала японская фигуристка Сидзука Аракава, которую непосредственно к Играм готовил Морозов, однако годом ранее японка прошла подготовку у Тарасовой. Признание За свои заслуги Тарасова получила множество наград и мировое признание. В 28 лет ей было присвоено звание заслуженного тренера СССР, что никому до нее не удавалось сделать в столь юные по тренерским меркам годы, а в 2008 году она была включена в Зал славы мирового фигурного катания. Тарасову любят и уважают как ее ученики, так и специалисты, которые с ней никогда не работали. "Я бы хотела сказать о ее тренерском таланте, даже гениальности. Когда она поставила нас с Андреем в пару, мы себе не могли представить, что она что-то в нас видела, а она видела сразу. Вот этот дар предвидеть, в кого вкладывать силы, конечно, уникален", - сказала ТАСС Бестемьянова. "Я считаю Татьяну Анатольевну своей ледовой мамой. Несмотря на то, что она никогда не тренировала меня, она является флагманом и ориентиром настоящего творческого ищущего человека, который абсолютно предан своему делу и который обладает фантастической силой духа. Поэтому для меня Татьяна Анатольевна всегда пример, камертон всех моих дел. Когда я что-то делаю, говорю, всегда смотрю на это глазами Тарасовой", - отметил серебряный призер Олимпийских игр, известный постановщик Илья Авербух. Она стала мамой фигурного катания подобно тому, как когда-то отцом русского хоккея стал Анатолий Тарасов. Возможно, именно от него Татьяна Анатольевна получила высшее признание своих заслуг, когда после пятой Олимпиады он назвал свою дочь коллегой.

Описание Татьяна Тарасова во время церемонии вручения премии "ТЭФИ - 2018" © Вячеслав Прокофьев/ТАСС