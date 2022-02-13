Валиева получила 26-й стартовый номер на короткую программу личного турнира Олимпиады

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Победительница командного турнира Олимпиады российская фигуристка Камила Валиева была включена в список участниц, которые представят короткие программы в рамках индивидуальных соревнований на Играх в Пекине - россиянка выступит под 26-м номером. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Жеребьевка стартовала в 10:30 по пекинскому времени (05:30 мск) на арене Capital Indoor Stadium. В списке участниц 30 фигуристок, среди которых три россиянки - Валиева, Александра Трусова и чемпионка мира Анна Щербакова. Трусова и Щербакова получили 28-й и 29-й стартовые номера соответственно.

7 февраля 15-летняя Валиева завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым . В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

В новость были внесены изменения (05:48 мск) - изменен заголовок, добавлены подробности во втором абзаце и бэкграунд.