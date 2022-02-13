Международный олимпийский комитет готов оказать психологическую поддержку Валиевой

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) готов оказать психологическую помощь российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом журналистам рассказал официальный представитель МОК Марк Адамс.

7 февраля 15-летняя Валиева завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым . В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

"Да, мы считаем, что это [психологическая поддержка] может потребоваться, мы к этому готовы, - отметил Адамс. - Есть и другие способы поддержки. Но главное, чтобы помощь была оказана членами ее команды".

Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали МОК, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.