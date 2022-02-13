Российские керлингисты победили итальянцев в матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу обыграла команду Италии со счетом 10:7 в пятом матче на Олимпийских играх в Пекине.

Сборную России на олимпийском турнире представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

Ранее сборная России победила команды Китая (7:4) и Дании (10:2), а также проиграла американцам (5:6) и швейцарцам (3:6). В следующем матче российская команда встретится со сборной Швеции. Встреча пройдет 14 февраля.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Сборная России после пяти сыгранных матчей делит четвертое место с командой Канады.

Финальная игра пройдет 19 февраля, днем ранее состоится матч за третье место. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.