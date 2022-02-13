Квалификацию фристайлисток в слоупстайле на Олимпиаде перенесли на другой день

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Квалификационные соревнования фристайлисток в дисциплине "слоупстайл" на Олимпиаде не состоятся 13 февраля из-за сильного снегопада, который накрыл китайский Чжанцзякоу. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Квалификационные соревнования фристайлисток в дисциплине "слоупстайл" на Олимпиаде не состоятся 13 февраля из-за сильного снегопада, который накрыл китайский Чжанцзякоу. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Изначально квалификационный турнир должен был начаться в 10:00 по местному времени (05:00 мск), однако затем старт был отложен до 12:00. Позднее было объявлено, что квалификация соревнований стартует 14 февраля в 05:00 мск. Финальные заезды состоятся 15 февраля, начало - в 04:30 мск.

В квалификации в слоупстайле заявлены 27 спортсменок. Россию представят Анастасия Таталина и Ксения Орлова.