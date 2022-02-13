Валиева ушла с тренировки в сопровождении сотрудников Федерации фигурного катания России

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Победительница командного турнира Олимпиады фигуристка Камила Валиева покинула тренировку в Пекине в сопровождении начальника команды по фигурному катанию Валерия Артюхова и члена Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергея Свиридова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Согласно правилам спортсмены обязаны проходить после выступлений и тренировок через микст-зону. В субботу Валиева покинула тренировку в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) и пресс-атташе сборной ОКР на Играх Константина Выборнова и Артюхова.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев.

Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 мск, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.