Reuters: Всемирное антидопинговое агентство проверит окружение фигуристки Валиевой

ТАСС, 13 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверит окружение российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает агентство Рейтер.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. WADA, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение.

лушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 мск, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.