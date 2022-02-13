В сборной России по хоккею планируют, что Федотов сыграет в четвертьфинале Олимпиады

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Голкипер Иван Федотов, вероятнее всего, будет защищать ворота сборной России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды Сергей Наумов.

Встреча состоится 16 февраля. Соперник российских хоккеистов определится позднее.

"Если никаких движений не будет, то сыграет Федотов", - сказал Наумов.

Сборная России заняла первое место в группе В на предварительном этапе. Команда Алексея Жамнова обыграла швейцарцев (1:0), датчан (2:0) и потерпела поражение от чехов (5:6 в овертайме). Во всех трех играх ворота защищал Федотов.