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Олимпиада-2022 в Пекине

В сборной России по хоккею планируют, что Федотов сыграет в четвертьфинале Олимпиады

Игра пройдет 16 февраля
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Голкипер Иван Федотов, вероятнее всего, будет защищать ворота сборной России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды Сергей Наумов.

Встреча состоится 16 февраля. Соперник российских хоккеистов определится позднее.

"Если никаких движений не будет, то сыграет Федотов", - сказал Наумов.

Сборная России заняла первое место в группе В на предварительном этапе. Команда Алексея Жамнова обыграла швейцарцев (1:0), датчан (2:0) и потерпела поражение от чехов (5:6 в овертайме). Во всех трех играх ворота защищал Федотов.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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