Хоккеист сборной России Каюмов после травмы готов сыграть в четвертьфинале Олимпиады

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Артур Каюмов, получивший травму в одном из матчей олимпийского турнира, готов сыграть в четвертьфинале. Об этом он сообщил журналистам.

Форвард "Локомотива" получил травму в первом периоде матча предварительного этапа с датчанами (2:0) и пропустил игру с чехами (5:6 ОТ).

"Я уже не помню это состояние, когда получил повреждение, это быстро проходит. Помню, что была большая боль. В четвертьфинале сыграть готов", - сказал Каюмов.

Форвард матчи с командами Швейцарии (1:0) и Дании провел в качестве 13-го нападающего. "В целом мне надо было помогать, давать паузу тем ребятам, которые много сыграли в меньшинстве", - отметил он.

Сборная России с первого места в группе вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Соперник российской команды по 1/4 финала определится позднее.