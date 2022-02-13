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Олимпиада-2022 в Пекине
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Мужская сборная России по лыжным гонкам впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх

Команду представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов
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Описание
Сергей Устюгов, Денис Спицов, Александр Большунов и Алексей Червоткин
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Алексей Червоткин
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Денис Спицов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС
Мужская сборная России по лыжным гонкам
© Сергей Бобылев/ТАСС
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4х10 км.

Сборная России преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Червоткин и Большунов бежали классическим стилем, Спицов и Устюгов - свободным. Второе место заняли норвежцы (отставание 1 минута 7,2 секунды), третьими стали французы (+1.16,4).

Устюгов финишировал с флагом Олимпийского комитета России. Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх, советские лыжники в последний раз завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине в 1980 году в Лейк-Плэсиде. В субботу золотые медали в эстафете завоевала женская сборная России. Последний раз на одной Олимпиаде отечественные лыжники и лыжницы выигрывали эстафеты в 1972 году.

Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом, ранее в Пекине он выиграл золотую медаль в скиатлоне. Также в активе 25-летнего спортсмена серебряная медаль нынешних игр в гонке на 10 км с раздельным стартом, три серебряные и одна бронзовая награда Игр 2018 года. Большунов является чемпионом мира 2021 года.

Остальные победители эстафеты впервые стали олимпийскими чемпионами. 25-летний Спицов выиграл серебряную медаль нынешней Олимпиады в скиатлоне, а также две серебряные и одну бронзовую награду Игр 2018 года. 26-летний Червоткин является серебряным призером эстафеты на Олимпиаде в Пхёнчхане, 29-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира. Большунов, Спицов и Устюгов представляют общество "Динамо", Червоткин - ЦСКА.

В медальном зачете сборная России поднялась на седьмое место, завоевав четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая восемь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Второе место занимает сборная Норвегии (8-4-6), третье - команда США (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 14 наградами делят второе место с немцами и австрийцами, уступая норвежцам, которые завоевали 18 медалей.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия85114
2Норвегия84618
3США55111
4Нидерланды54211
5Швеция52310
6Австрия46414
7Россия44614
8Китай4318
9Швейцария3058
10Италия25411
11Япония23510
12Словения2227
13Франция1629
14Канада14813
15Южная Корея1214
15Австралия1214
17Финляндия1124
18Чехия1012
19Новая Зеландия1001
19Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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