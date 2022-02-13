Мужская сборная России по лыжным гонкам впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4х10 км.
Сборная России преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Червоткин и Большунов бежали классическим стилем, Спицов и Устюгов - свободным. Второе место заняли норвежцы (отставание 1 минута 7,2 секунды), третьими стали французы (+1.16,4).
Устюгов финишировал с флагом Олимпийского комитета России. Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх, советские лыжники в последний раз завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине в 1980 году в Лейк-Плэсиде. В субботу золотые медали в эстафете завоевала женская сборная России. Последний раз на одной Олимпиаде отечественные лыжники и лыжницы выигрывали эстафеты в 1972 году.
Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом, ранее в Пекине он выиграл золотую медаль в скиатлоне. Также в активе 25-летнего спортсмена серебряная медаль нынешних игр в гонке на 10 км с раздельным стартом, три серебряные и одна бронзовая награда Игр 2018 года. Большунов является чемпионом мира 2021 года.
Остальные победители эстафеты впервые стали олимпийскими чемпионами. 25-летний Спицов выиграл серебряную медаль нынешней Олимпиады в скиатлоне, а также две серебряные и одну бронзовую награду Игр 2018 года. 26-летний Червоткин является серебряным призером эстафеты на Олимпиаде в Пхёнчхане, 29-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира. Большунов, Спицов и Устюгов представляют общество "Динамо", Червоткин - ЦСКА.
В медальном зачете сборная России поднялась на седьмое место, завоевав четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая восемь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Второе место занимает сборная Норвегии (8-4-6), третье - команда США (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 14 наградами делят второе место с немцами и австрийцами, уступая норвежцам, которые завоевали 18 медалей.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|8
|5
|1
|14
|2
|Норвегия
|8
|4
|6
|18
|3
|США
|5
|5
|1
|11
|4
|Нидерланды
|5
|4
|2
|11
|5
|Швеция
|5
|2
|3
|10
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Россия
|4
|4
|6
|14
|8
|Китай
|4
|3
|1
|8
|9
|Швейцария
|3
|0
|5
|8
|10
|Италия
|2
|5
|4
|11
|11
|Япония
|2
|3
|5
|10
|12
|Словения
|2
|2
|2
|7
|13
|Франция
|1
|6
|2
|9
|14
|Канада
|1
|4
|8
|13
|15
|Южная Корея
|1
|2
|1
|4
|15
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1