Мужская сборная России по лыжным гонкам впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4х10 км.

Сборная России преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Червоткин и Большунов бежали классическим стилем, Спицов и Устюгов - свободным. Второе место заняли норвежцы (отставание 1 минута 7,2 секунды), третьими стали французы (+1.16,4).

Устюгов финишировал с флагом Олимпийского комитета России. Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх, советские лыжники в последний раз завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине в 1980 году в Лейк-Плэсиде. В субботу золотые медали в эстафете завоевала женская сборная России. Последний раз на одной Олимпиаде отечественные лыжники и лыжницы выигрывали эстафеты в 1972 году.

Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом, ранее в Пекине он выиграл золотую медаль в скиатлоне. Также в активе 25-летнего спортсмена серебряная медаль нынешних игр в гонке на 10 км с раздельным стартом, три серебряные и одна бронзовая награда Игр 2018 года. Большунов является чемпионом мира 2021 года.

Остальные победители эстафеты впервые стали олимпийскими чемпионами. 25-летний Спицов выиграл серебряную медаль нынешней Олимпиады в скиатлоне, а также две серебряные и одну бронзовую награду Игр 2018 года. 26-летний Червоткин является серебряным призером эстафеты на Олимпиаде в Пхёнчхане, 29-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира. Большунов, Спицов и Устюгов представляют общество "Динамо", Червоткин - ЦСКА.

В медальном зачете сборная России поднялась на седьмое место, завоевав четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая восемь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Второе место занимает сборная Норвегии (8-4-6), третье - команда США (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 14 наградами делят второе место с немцами и австрийцами, уступая норвежцам, которые завоевали 18 медалей.