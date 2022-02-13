Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российская команда поднялась с восьмой на седьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В воскресенье мужская сборная России одержала победу в лыжной эстафете.

Эта золотая награда стала четвертой для российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Также атлеты сборной России завоевали четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая восемь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Второе место занимает сборная Норвегии (8-4-6), третье - команда США (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 14 наградами делят второе место с немцами и австрийцами, уступая норвежцам, которые завоевали 18 медалей.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.