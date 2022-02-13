Бородавко: российские лыжники никому не оставили шансов в эстафете на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по лыжным гонкам не оставила шансов в эстафете 4 по 10 км на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказал тренер российской команды Юрий Бородавко.

В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали в эстафете. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы.

"Эмоции переполняют, эту победу ждали с 1980 года, - сказал Бородавко. - Настрой у ребят был самый боевой, фактически с первого этапа захватили лидерство, его удерживали, не оставили никому шансов. Конечно, всем нельзя быть довольным, но есть командная олимпийская медаль, каждый отработал на славу".

Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх. Советские лыжники трижды в истории завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине (1956, 1972, 1980).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.