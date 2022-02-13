Дефицит и предварительная запись. Журналисты в Пекине часами стоят в очереди за сувенирами

Внутри магазина сувениров © Рустам Шарафутдинов/ТАСС

ПЕКИН, 13 февраля. /Корр. ТАСС Илья Ермаков, Рустам Шарафутдинов/. Большая плюшевая панда Бин Дуньдунь - талисман Олимпиады в Пекине - теперь продается в сувенирном магазине главного медиацентра Игр только по предварительным заявкам. При этом очередь в магазин в воскресенье за час до открытия насчитывала более 100 человек, несмотря на почти пустые полки. На витрине единственного на всех объектах Олимпиады сувенирного магазина для журналистов 13 февраля появилось объявление: "20-сантиметровая плюшевая игрушка Бин Дуньдунь сейчас распродана (ее стоимость составляет около 2 400 рублей - прим. ТАСС), ее запасы пополняются. Если кто-то из представителей аккредитованных медиа, покидающих Китай до 17 февраля включительно, хочет получить этот товар, пожалуйста, пришлите фото вашего билета и номер личной аккредитационной карты на указанный адрес электронной почты, после верификации мы постараемся выделить нужный товар и связаться с вами как можно быстрее. Если у вас уже есть сертификат о сданном перед вылетом тесте на коронавирус, пожалуйста, пришлите и его фото на электронную почту, наша команда будет отдавать таким заявкам приоритет".

Описание Объявление об условиях продажи талисмана Олимпиады © Рустам Шарафутдинов/ТАСС

Несмотря на отсутствие в открытой продаже всех видов фигурок Бин Дуньдунь, в воскресенье в сувенирный магазин уже за час до открытия стояла очередь более чем из 100 человек. Многие на тот момент находились в ней по несколько часов, кто-то в ее начале уже успел задремать на принесенных из других помещений стульях. При этом в ассортименте магазина из популярных товаров имелись только значки с талисманом Игр, на которых панда Бин Дуньдунь изображена как участник всех олимпийских видов спорта. В одни руки можно купить лишь один значок по каждому виду спорта. Значки закончились за несколько часов.

Описание Процесс продажи сувениров Олимпийских игр © Рустам Шарафутдинов/ТАСС