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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе: лыжник Большунов рассказал, что Китай стал для него второй родиной

Россиянин на Олимпиаде в Пекине завоевал две золотые и одну серебряную награды

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов назвал Китай второй родиной во время Олимпийских игр. Об этом журналистам рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В воскресенье Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом. Российский лыжник на Играх в Пекине выиграл скиатлон и завоевал золотую медаль в составе эстафетной команды. Также Большунов стал вторым в гонке на 10 км с раздельным стартом.

"Олимпиада еще не закончилась. Сейчас Саша Большунов произнес хорошие слова: "А нам нравится Китай, это наша вторая родина". Значит, мы еще поборемся", - сказала Вяльбе.

"Чем сложнее погода, тем чаще случается, что для нас все складывается хорошо. Ребятам было очень тяжело. Мы гордимся ими и надеемся, что вся страна теперь тоже гордится", - добавила Вяльбе.

Следующий комплект медалей на Олимпиаде лыжники разыграют 16 февраля в командном спринте.

Теги
Большунов, Александр АлександровичВяльбе, Елена ВалерьевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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