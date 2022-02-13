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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе не стала выделять лыжника Устюгова в эстафетной команде, победившей на Олимпиаде

Мужская эстафетная гонка прошла в воскресенье

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предложила не выделять никого из российских лыжников, которые завоевали золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4х10 км. Об этом она заявила журналистам.

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В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали в эстафете. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы.

"За Устюгова особенно радостно? Давайте не будем никого выделять, у нас нет отдельно Сережи, Саши, Дениса или Алексея, я рада за команду, каждый из них заслуживает этого", - сказала Вяльбе.

Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх, советские лыжники в последний раз завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине в 1980 году в Лейк-Плэсиде. "Нет, не помню, я еще маленькая была, я только потом несколько раз смотрела эту гонку, но то была своя история, а мы пишем свою", - добавила глава федерации.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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