Вяльбе не стала выделять лыжника Устюгова в эстафетной команде, победившей на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предложила не выделять никого из российских лыжников, которые завоевали золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4х10 км. Об этом она заявила журналистам.

В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали в эстафете. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы.

"За Устюгова особенно радостно? Давайте не будем никого выделять, у нас нет отдельно Сережи, Саши, Дениса или Алексея, я рада за команду, каждый из них заслуживает этого", - сказала Вяльбе.

Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх, советские лыжники в последний раз завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине в 1980 году в Лейк-Плэсиде. "Нет, не помню, я еще маленькая была, я только потом несколько раз смотрела эту гонку, но то была своя история, а мы пишем свою", - добавила глава федерации.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.