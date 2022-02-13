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Олимпиада-2022 в Пекине

Тихонов: победа российских лыжников в эстафете на Играх стала праздником для всей страны

Гонка прошла в воскресенье

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Золотые медали российских лыжников в эстафете на Олимпийских играх в Пекине стали праздником для всей России. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали в эстафете. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы.

"Ком к горлу подкатывает от таких побед. Наше поколение умеет ценить такие победы. Правильно сделали, что поставили Сергея на четвертый этап, который все доказал [норвежцу Йоханнесу] Клебо. И Сергей не дал никакого шанса приблизиться. Это праздник для всей России", - сказал Тихонов.

"Я в Саппоро (на Олимпийских играх 1972 года - прим. ТАСС) стоял на финише, когда Вячеслав Веденин достал норвежца, обошел и выиграл золотые медали. Вот представляете, [президент Федерации лыжных гонок России] Елена Вяльбе вернула [те времена]", - добавил собеседник агентства.

Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх. Советские лыжники трижды в истории завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине (1956, 1972, 1980).

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