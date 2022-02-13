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Олимпиада-2022 в Пекине

Норвежская биатлонистка Тандревольд пришла в себя после потери сознания на финише гонки

После пересечения финишной черты гонки преследования на 10 км норвежка упала на снег и не смогла самостоятельно подняться
Ингрид Тандревольд EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Ингрид Тандревольд
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 13 февраля. Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд, потерявшая сознание после финиша гонки преследования на 10 км на Олимпийских играх в Пекине, пришла в сознание. Об этом сообщил тренер норвежской сборной Пер Арне Ботнан, комментарий которого приводит газета VG.

Спортсменка после пересечения финишной черты упала на снег и не смогла самостоятельно подняться. Ей оказывали помощь норвежские спортсменки, а затем несколько сотрудников команды унесли ее на руках. Победу в гонке одержала норвежка Марте Рёйселанн, второй стала шведка Эльвира Эберг, третьей финишировала норвежка Тириль Экхофф.

"Она очнулась, за ней ухаживает врач. Это наложило отпечаток на золото и бронзу. Мы не будем праздновать должным образом, пока не узнаем, как обстоят дела с Ингрид", - сказал Ботнан.

Тандревольд после заключительного огневого рубежа занимала третье место, но в итоге финишировала 14-й. Спортсменке 25 лет, она является трехкратной чемпионкой мира в эстафете.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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