Путин отметил выдержку и уверенность лыжников, выигравших золото на Олимпийских играх

МОСКВА, 13 февраля, /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских лыжников Александра Большунова, Дениса Спицова, Алексея Червоткина, Сергея Устюгова, которые стали победителями мужской эстафетной гонки 4х10 км на Олимпийских играх в Пекине.

"В эстафете - одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок - вы выступили как крепкая, сплоченная команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп. Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля.

Президент выразил слова признательности главному тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Викторовичу Бородавко и всему тренерскому составу, а также пожелал успехов спортсменам.

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4х10 км. Сборная России преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды. Червоткин и Большунов бежали классическим стилем, Спицов и Устюгов - свободным. Второе место заняли норвежцы (отставание 1 минута 7,2 секунды), третьими стали французы (+1.16,4).