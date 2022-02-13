Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в гонке преследования

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, показавший на дистанции 12,5 км результат 39 минут 7,5 секунды и не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал норвежец Тарьей Бё (отставание 28,6 секунды; 1 промах). Латыпов допустил один промах на заключительном рубеже и отстал от победителя на 35,3 секунды. Россиянин Максим Цветков занял 17-е место (+3.48,7; 6), Александр Логинов - 27-е (+4.36,6; 5), Даниил Серохвостов - 39-е (+5.27,3; 8).

Латыпову 27 лет, он представляет общество ЦСКА, россиянин завоевал вторую олимпийскую награду в карьере, ранее на Играх в Пекине он стал бронзовым призером в смешанной эстафете. В спринте Латыпов стал 11-м и стартовал в гонке преследования с отставанием в 1 минуту 14,4 секунды. Латыпов завоевал первую медаль в гонке преследования на Олимпиадах в истории отечественного мужского биатлона. В последний раз российские биатлонисты выигрывали личную олимпийскую медаль в 2014 году - Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке на Играх в Сочи.

Фийону-Майе 29 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом. На Играх в Пекине он завоевал четвертую медаль в четырех гонках, ранее француз стал серебряным призером в смешанной эстафете и спринте, а также завоевал золото в индивидуальной гонке. Тарьею Бё 33 года, он выиграл вторую личную олимпийскую медаль в карьере, ранее на Играх в Пекине он стал бронзовым призером в спринте. Норвежец является двукратным олимпийским чемпионом в эстафетах.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.