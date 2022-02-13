Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в гонке преследования

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.
Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, показавший на дистанции 12,5 км результат 39 минут 7,5 секунды и не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал норвежец Тарьей Бё (отставание 28,6 секунды; 1 промах). Латыпов допустил один промах на заключительном рубеже и отстал от победителя на 35,3 секунды. Россиянин Максим Цветков занял 17-е место (+3.48,7; 6), Александр Логинов - 27-е (+4.36,6; 5), Даниил Серохвостов - 39-е (+5.27,3; 8).
Латыпову 27 лет, он представляет общество ЦСКА, россиянин завоевал вторую олимпийскую награду в карьере, ранее на Играх в Пекине он стал бронзовым призером в смешанной эстафете. В спринте Латыпов стал 11-м и стартовал в гонке преследования с отставанием в 1 минуту 14,4 секунды. Латыпов завоевал первую медаль в гонке преследования на Олимпиадах в истории отечественного мужского биатлона. В последний раз российские биатлонисты выигрывали личную олимпийскую медаль в 2014 году - Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке на Играх в Сочи.
Фийону-Майе 29 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом. На Играх в Пекине он завоевал четвертую медаль в четырех гонках, ранее француз стал серебряным призером в смешанной эстафете и спринте, а также завоевал золото в индивидуальной гонке. Тарьею Бё 33 года, он выиграл вторую личную олимпийскую медаль в карьере, ранее на Играх в Пекине он стал бронзовым призером в спринте. Норвежец является двукратным олимпийским чемпионом в эстафетах.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|9
|5
|7
|21
|2
|Германия
|8
|5
|1
|14
|3
|США
|5
|5
|1
|11
|4
|Нидерланды
|5
|4
|2
|11
|5
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Россия
|4
|4
|7
|15
|8
|Китай
|4
|3
|1
|8
|9
|Швейцария
|3
|0
|5
|8
|10
|Франция
|2
|6
|2
|10
|11
|Италия
|2
|5
|4
|11
|12
|Япония
|2
|3
|5
|10
|13
|Словения
|2
|2
|2
|7
|14
|Канада
|1
|4
|8
|13
|15
|Южная Корея
|1
|2
|1
|4
|15
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1