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Олимпиада-2022 в Пекине
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Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в гонке преследования

Латыпов стал первым россиянином, выигравшим олимпийскую награду в гонке преследования
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Описание
Эдуард Латыпов
© Станислав Красильников/ТАСС
Даниил Серохвостов
© Станислав Красильников/ТАСС
Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС
Максим Цветков
© Станислав Красильников/ТАСС
Эдуард Латыпов
© Станислав Красильников/ТАСС
Кентен Фийон-Майе и Эдуард Латыпов
© Станислав Красильников/ТАСС
Тарьей Бё, Кентен Фийон-Майе и Эдуард Латыпов
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, показавший на дистанции 12,5 км результат 39 минут 7,5 секунды и не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал норвежец Тарьей Бё (отставание 28,6 секунды; 1 промах). Латыпов допустил один промах на заключительном рубеже и отстал от победителя на 35,3 секунды. Россиянин Максим Цветков занял 17-е место (+3.48,7; 6), Александр Логинов - 27-е (+4.36,6; 5), Даниил Серохвостов - 39-е (+5.27,3; 8).

Латыпову 27 лет, он представляет общество ЦСКА, россиянин завоевал вторую олимпийскую награду в карьере, ранее на Играх в Пекине он стал бронзовым призером в смешанной эстафете. В спринте Латыпов стал 11-м и стартовал в гонке преследования с отставанием в 1 минуту 14,4 секунды. Латыпов завоевал первую медаль в гонке преследования на Олимпиадах в истории отечественного мужского биатлона. В последний раз российские биатлонисты выигрывали личную олимпийскую медаль в 2014 году - Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке на Играх в Сочи.

Фийону-Майе 29 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом. На Играх в Пекине он завоевал четвертую медаль в четырех гонках, ранее француз стал серебряным призером в смешанной эстафете и спринте, а также завоевал золото в индивидуальной гонке. Тарьею Бё 33 года, он выиграл вторую личную олимпийскую медаль в карьере, ранее на Играх в Пекине он стал бронзовым призером в спринте. Норвежец является двукратным олимпийским чемпионом в эстафетах.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия95721
2Германия85114
3США55111
4Нидерланды54211
5Швеция53311
6Австрия46414
7Россия44715
8Китай4318
9Швейцария3058
10Франция26210
11Италия25411
12Япония23510
13Словения2227
14Канада14813
15Южная Корея1214
15Австралия1214
17Финляндия1124
18Чехия1012
19Новая Зеландия1001
19Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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