Сборная России поднялась на второе место по общему количеству медалей на Олимпиаде

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная России переместилась на вторую строчку по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине.
В воскресенье мужская сборная России одержала победу в лыжной эстафете. Позднее бронзу российской команде принес биатлонист Эдуард Латыпов в гонке преследования. На счету сборной России теперь 15 наград (четыре золотые, четыре серебряные и семь бронзовых наград).
Первое место по общему количеству наград занимает сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 21 медаль (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых наград), третью строчку делят команды Австрии и Германии, выигравшие по 14 медалей.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|9
|5
|7
|21
|2
|Германия
|8
|5
|1
|14
|3
|Нидерланды
|6
|4
|2
|12
|4
|США
|5
|5
|1
|11
|5
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Россия
|4
|4
|7
|15
|8
|Китай
|4
|3
|1
|8
|9
|Швейцария
|3
|0
|5
|8
|10
|Франция
|2
|6
|2
|10
|11
|Италия
|2
|5
|4
|11
|12
|Япония
|2
|3
|5
|10
|13
|Словения
|2
|2
|2
|7
|14
|Канада
|1
|4
|9
|14
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|15
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1