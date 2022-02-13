Сборная России поднялась на второе место по общему количеству медалей на Олимпиаде

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная России переместилась на вторую строчку по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине.

В воскресенье мужская сборная России одержала победу в лыжной эстафете. Позднее бронзу российской команде принес биатлонист Эдуард Латыпов в гонке преследования. На счету сборной России теперь 15 наград (четыре золотые, четыре серебряные и семь бронзовых наград).

Первое место по общему количеству наград занимает сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 21 медаль (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых наград), третью строчку делят команды Австрии и Германии, выигравшие по 14 медалей.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.