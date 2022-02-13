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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России поднялась на второе место по общему количеству медалей на Олимпиаде

В активе российской команды 15 наград
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная России переместилась на вторую строчку по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине.

В воскресенье мужская сборная России одержала победу в лыжной эстафете. Позднее бронзу российской команде принес биатлонист Эдуард Латыпов в гонке преследования. На счету сборной России теперь 15 наград (четыре золотые, четыре серебряные и семь бронзовых наград).

Первое место по общему количеству наград занимает сборная Норвегии, спортсмены которой завоевали 21 медаль (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых наград), третью строчку делят команды Австрии и Германии, выигравшие по 14 медалей.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия95721
2Германия85114
3Нидерланды64212
4США55111
5Швеция53311
6Австрия46414
7Россия44715
8Китай4318
9Швейцария3058
10Франция26210
11Италия25411
12Япония23510
13Словения2227
14Канада14914
15Южная Корея1315
15Австралия1214
17Финляндия1124
18Чехия1012
19Новая Зеландия1001
19Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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