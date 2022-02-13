Олимпийский Пекин впервые с начала Игр накрыло сильным снегопадом

ПЕКИН, 13 февраля. /Корр. ТАСС Илья Ермаков/. Несколько сантиметров снега выпало всего за пару часов в олимпийском Пекине в воскресенье впервые с начала зимних Игр. Однако на мероприятиях, связанных с Олимпиадой, природный катаклизм почти не сказался, передает корр. ТАСС.

В последние недели пекинский кластер и зона Яньцин ни разу не видели падающего снега, хотя в горном кластере Чжанцзякоу погода еще до старта Олимпиады вмешивалась в расписание тренировок спортсменов. Погода в олимпийском Пекине каждый день была одинаковая: солнечно и до +6 градусов днем и до -5 градусов - ночью. Однако в воскресенье с самого утра все зоны проведения Олимпиады накрыл сильный снегопад с порывами ветра, при этом температура на улице сохранялась отрицательная.

Однако на соревновательном графике непогода практически не сказалась. Были отменены квалификационные соревнования в Чжанцзякоу у фристайлисток в дисциплине "слоупстайл", этим изменения расписания ограничились.

Китайский снеговик и неработающие эскалаторы

Гораздо интереснее было наблюдать за тем, как волонтеры вместе с местными коммунальными службами противостоят снегопаду. С первых же минут стало ясно, что для них снег выпал не внезапно.

У каждого олимпийского объекта в пекинском кластере появились десятки людей с лопатами и огромными метлами, которые расчищали дорожки к объектам для участников Олимпиады. Делали это китайские волонтеры очень весело, бегая наперегонки группами с лопатами и громко перекрикиваясь. Пока российская мужская сборная по керлингу обыгрывала Италию около арены волонтеры даже слепили снеговика - правда, не слишком похожего на нашу традиционную снежную бабу. У главного медиацентра Игр перестали работать располагающиеся на улице эскалаторы - их попросту засыпало.

Множество уборщиков снега появилось и за пределами закрытого "пузыря". Правда, за ними участники Игр могли наблюдать только из окна шаттлов между аренами. В арсенал пекинских коммунальщиков входят не только метлы и лопаты, но и ручные снегоуборочные машины. Интересно, что проезжую часть даже не пытались чистить, в отличие от тротуаров. Но на движении олимпийский шаттлов это не сказалось.

К вечеру воскресенья по местному времени метель превратилась в легкий снегопад. Перед стартом заключительной недели Олимпиады Пекин стал еще больше похож на столицу зимних Игр.