WADA объяснило необходимость проверки окружения фигуристки Валиевой

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило требованием Всемирного антидопингового кодекса необходимость проверки окружения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС заявили в WADA.

Ранее агентство Reuters сообщило, что WADA откроет разбирательство в отношении тренеров, врачей и других взрослых, окружающих 15-летнюю спортсменку. Ранее расследование в отношении персонала Валиевой инициировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

"Когда в дело вовлечен несовершеннолетний, Всемирный антидопинговый кодекс требует провести расследование в отношении окружения спортсмена. РУСАДА уже указало, что начало данный процесс. Мы также попросим наш независимый отдел разведки и расследований изучить это", - сообщил собеседник агентства.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. WADA, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение.

Слушания по делу начались 13 февраля в 15:30 мск, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.