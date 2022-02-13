Васильев: российские биатлонисты выиграют медали в оставшихся на Олимпиаде гонках

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по биатлону обязательно завоюет медали в оставшихся гонках на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В воскресенье Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё.

"Мужчины должны были выиграть медаль, они потенциально очень сильные. Но мы всегда хотим большего. Немного не хватало Максиму Цветкову, но, несмотря ни на что, ребята хорошо себя проявили. Думаю, в оставшихся гонках у них обязательно еще будут медали", - сказал Васильев.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Биатлонистам осталось провести в Пекине две гонки - эстафету и масс-старт.