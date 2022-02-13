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Олимпиада-2022 в Пекине
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Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпиады на дистанции 500 м

Победителем стал представитель Венгрии Шаоан Лю, третье место занял канадец Стивен Дюбуа
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Описание
Константин Ивлиев и Денис Никиша
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Стивен Дюбуа, Константин Ивлиев и Шаоан Лю
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Константин Ивлиев (на переднем плане)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Шаоан Лю и Константин Ивлиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев выиграл серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров.

Ивлиев преодолел дистанцию за 40,431 секунды. Победителем финального забега стал представитель Венгрии Шаоан Лю с результатом 40,338 секунды. Тройку лидеров замкнул канадец Стивен Дюбуа (40,669).

В утешительном финале россиянин Павел Ситников занял второе место с результатом 41,217 секунды, уступив китайскому шорт-трекисту У Дацзину (41,157).

Ивлиеву 21 год, он представляет Спортивную школу олимпийского резерва "Воробьевы горы". Россиянин является чемпионом Европы 2021 года.

Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады, россияне завоевали четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - нидерландцы (6-4-2). По общему количеству наград российская команда с 16 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (21).

16 февраля будут разыграны медали в эстафете у мужчин и на дистанции 1 500 м у женщин. Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия95721
2Германия85114
3Нидерланды64212
4США55111
5Швеция53311
6Австрия46414
7Россия45716
8Китай4329
9Швейцария3058
10Франция26210
11Италия25411
12Япония23510
13Словения2227
14Канада14914
15Южная Корея1315
15Австралия1214
17Финляндия1124
18Венгрия1023
19Чехия1012
20Новая Зеландия1001
20Словакия1001
22Белоруссия0101
22Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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