Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпиады на дистанции 500 м

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев выиграл серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров.
Ивлиев преодолел дистанцию за 40,431 секунды. Победителем финального забега стал представитель Венгрии Шаоан Лю с результатом 40,338 секунды. Тройку лидеров замкнул канадец Стивен Дюбуа (40,669).
В утешительном финале россиянин Павел Ситников занял второе место с результатом 41,217 секунды, уступив китайскому шорт-трекисту У Дацзину (41,157).
Ивлиеву 21 год, он представляет Спортивную школу олимпийского резерва "Воробьевы горы". Россиянин является чемпионом Европы 2021 года.
Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады, россияне завоевали четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - нидерландцы (6-4-2). По общему количеству наград российская команда с 16 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (21).
16 февраля будут разыграны медали в эстафете у мужчин и на дистанции 1 500 м у женщин. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|9
|5
|7
|21
|2
|Германия
|8
|5
|1
|14
|3
|Нидерланды
|6
|4
|2
|12
|4
|США
|5
|5
|1
|11
|5
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Россия
|4
|5
|7
|16
|8
|Китай
|4
|3
|2
|9
|9
|Швейцария
|3
|0
|5
|8
|10
|Франция
|2
|6
|2
|10
|11
|Италия
|2
|5
|4
|11
|12
|Япония
|2
|3
|5
|10
|13
|Словения
|2
|2
|2
|7
|14
|Канада
|1
|4
|9
|14
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|15
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|19
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|20
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|20
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|22
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1