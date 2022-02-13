Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпиады на дистанции 500 м

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев выиграл серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 метров.

Ивлиев преодолел дистанцию за 40,431 секунды. Победителем финального забега стал представитель Венгрии Шаоан Лю с результатом 40,338 секунды. Тройку лидеров замкнул канадец Стивен Дюбуа (40,669).

В утешительном финале россиянин Павел Ситников занял второе место с результатом 41,217 секунды, уступив китайскому шорт-трекисту У Дацзину (41,157).

Ивлиеву 21 год, он представляет Спортивную школу олимпийского резерва "Воробьевы горы". Россиянин является чемпионом Европы 2021 года.

Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады, россияне завоевали четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - нидерландцы (6-4-2). По общему количеству наград российская команда с 16 медалями занимает второе место, уступая норвежцам (21).

16 февраля будут разыграны медали в эстафете у мужчин и на дистанции 1 500 м у женщин. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.