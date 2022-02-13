Кравцов: шорт-трекист Ивлиев сохранил хладнокровие в финале Олимпиады на 500 м

В воскресенье Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 500 метров. Победителем финального забега стал представитель Венгрии Шаоан Лю, тройку лидеров замкнул канадец Стивен Дюбуа.

"Очень важная и радостная для нас медаль, - сказал Кравцов. - Мы верили в Костю, единственное, конечно, меня волновало, что у него недостаточно опыта. Все-таки дебютант Игр, фактически второй сезон в международных соревнованиях, а так данные у него блестящие, этот забег он провел очень зрело, не рисковал. Я думаю, что если бы он стартовал со второй дорожки, то мог бы побороться за золото".

"У Ивлиева были моменты для атаки, но он все правильно взвесил, сохранил хладнокровие в финале Олимпиады. Я считаю, что фактически эта медаль стоит для него золота. У нас впереди финал мужской эстафеты, надеюсь, что эта медаль добавит эмоций нашей команде. Шансы есть у всех команд быть на подиуме", - добавил Кравцов.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.