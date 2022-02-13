Шорт-трекист Ивлиев рассказал, что получал удовольствие в финале Олимпиады на 500 м

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев получал удовольствие в финале олимпийских соревнований на дистанции 500 метров. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В воскресенье Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 500 метров. Победителем финального забега стал представитель Венгрии Шаоан Лю, тройку лидеров замкнул канадец Стивен Дюбуа.

"Это была неожиданная медаль, я рад, что не подвел, родители за меня рады, - сказал Ивлиев. - Родители привели меня в спорт в шесть лет, занимался хоккеем и шорт-треком параллельно, потом была травма, и решили жестко, усердно, целенаправленно начать тренироваться в шорт-треке. Начало получаться - юниорский чемпионат мира, Универсиада, чемпионат Европы. Думаю, они сейчас горды, довольны за меня, что так все сложилось".

"Каждую стадию бежал на максимуме, чтобы реализовать свое преимущество. Никакого груза не чувствую, я очень удивлен - думал, что будет мандраж, потные ладони, а я бежал и получал удовольствие, круто получилось. В последнем забеге скорость была большая, было тяжело пролезть. Прикрывал бровку, чтобы меня не обогнали, старался охранять свою позицию. Впереди очень важный забег, будем стараться показать хороший результат, думаю, нужно остыть, уже настроиться на следующий забег, восстанавливаться", - добавил Ивлиев.

Ивлиеву 21 год, он представляет Спортивную школу олимпийского резерва "Воробьевы горы". Россиянин является чемпионом Европы 2021 года.

16 февраля будут разыграны медали в эстафете у мужчин и на дистанции 1 500 м у женщин. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.