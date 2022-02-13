Мать лыжника Червоткина рассказала, как болела за сына во время эстафеты на Олимпиаде

КИРОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Мать уроженца Кировской области лыжника Алексея Червоткина, в воскресенье завоевавшего олимпийское золото в эстафете, Екатерина Червоткина призналась, что следила за выступлением сына со слезами на глазах. Об этом она рассказала ТАСС.

Сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4х10 км, в составе российской команды выступали Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Червоткин и Большунов бежали классическим стилем, Спицов и Устюгов - свободным.

"Я всю гонку ревела, я всю гонку туда-сюда ходила, все боялась за сына. Смотрю - у него отрыв, думаю: "Хоть бы не догнали больше". Потом Саша [Большунов], потом Дениска [Спицов], потом Сергей [Устюгов], думаю: "Хоть бы у Сереги получилось". К нам как раз народ пришел в хату, вот мы всем поселком смотрели эту гонку", - сказала собеседница агентства.

По словам Червоткиной, после победы ее сын позвонил буквально на минутку и пообещал подробнее поделиться эмоциями вечером.

Червоткина отметила роль Виктора Верещагина, первого тренера спортсмена, в победе. "Конечно, я всегда сына поддерживаю, но тренер поставил его на лыжи в 11 лет, и все достижения благодаря ему", - сказала она.

Мать спортсмена также рассказала, что Червоткин в 11 лет самостоятельно принял решение встать на лыжи, а затем получил приглашение продолжить тренировки в Москве или Кирове. По окончании школы лыжник по совету матери принял решение перебраться в Москву.