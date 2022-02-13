Теннисистки Калинская и Макнейли выиграли турнир в Санкт-Петербурге в парном разряде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская и американка Кэти Макнейли обыграли представительницу Польши Алисию Росольскую и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:4 в пользу Калинской и Макнейли.

Калинской 23 года, она занимает 170-ю позицию в парном рейтинге WTA. Данный титул стал для нее третьим в парном разряде под эгидой организации.

20-летняя Макнейли располагается на 21-й строчке в парном рейтинге WTA. Спортсменка выиграла пятый титул под эгидой организации в парном разряде.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля, он проводится с 2003 года. С 2016 года турнир относится к категории WTA 500, его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. В прошлом году победителями турнира в парном разряде стали украинка Надежда Киченок и румынка Йоана Ралука Олару.