Жена биатлониста Латыпова рассказала о влиянии перенесенного ковида на выступление мужа

ТАСС, 13 февраля. Положительный результат теста на коронавирус, полученный в январе, немного выбил российского биатлониста Эдуарда Латыпова из колеи, но не помешал ему завоевать медали на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал жена спортсмена Дарья Латыпова.

В воскресенье Латыпов занял в гонке преследования третье место. Ранее на Олимпиаде в Пекине он также завоевал бронзу в смешанной эстафете.

"Гонку смотрели вместе с дочкой, дома. Обнимались и плакали на финише. Весь спортивный путь Эдика не прост с самого начала и по сегодняшний день. Тот же положительный тест [на коронавирус] в январе немного выбил из колеи, но ему не свойственно отчаяние, поэтому получается идти вперед и работать, несмотря ни на что", - отметила Латыпова в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Латыпова рассказала, что двухлетняя дочь биатлониста также старается быть всегда на связи с отцом и всеми силами поддерживает и помогает ему. "Чувства смешанные, радость и счастье переполняют, но олимпиада еще не закончилась, наша команда может показать хорошие результаты, будем надеяться", - добавила собеседница агентства.

Латыпову 27 лет, он представляет общество ЦСКА. Спортсмен завоевал первую медаль в гонке преследования на Олимпиадах в истории отечественного мужского биатлона.

6 января в германском Оберхофе, накануне пятого этапа Кубка мира, тест на коронавирус Латыпова дал положительный результат, после чего спортсмен был изолирован от национальной команды и помещен на карантин.