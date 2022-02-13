Гандболистки ЦСКА обыграли турецкий "Кастамону" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 13 февраля. Российский гандбольный клуб ЦСКА победил турецкий "Кастамону" со счетом 31:29 в матче 13-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов. Игра проходила в Турции.

ЦСКА занимает четвертое место в группе В с 14 очками в 13 встречах. "Кастамону" не набрал ни одного очка и располагается на восьмой строчке, замыкая турнирную таблицу. Предыдущий матч между командами в Москве завершился победой российского клуба со счетом 34:27.

Заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проведет 20 февраля против французского "Меца". Две лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал. Клубы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за выход в 1/4 финала.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года, до сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов (2007/08). Советские команды 16 раз побеждали в турнире.