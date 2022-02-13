Барышева: конькобежка Голикова рассчитывала на золото Олимпиады на 500 м

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова рассчитывала на золотую медаль Олимпийских игр в Пекине на дистанции 500 м. Об этом ТАСС по телефону сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В воскресенье Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 м. Первой стала американка Эрин Джексон, второй - японка Михо Такаги. Ранее шорт-трекист Константин Ивлиев стал вторым на аналогичной дистанции.

"Честно, и спортсменка, и мы немножко расстроены. Ангелина может побеждать, сегодня так сложилось - только бронза для нее. Здесь несколько иные эмоции: до этого мы говорили про серебро Ивлиева, это была отчасти победа для дебютанта Олимпийских игр, Ангелина же приехала сюда, чтобы забирать золото. Но это Олимпийские игры, олимпийская медаль, я в любом случае ее поздравляю, как и весь тренерский штаб", - сказала Барышева.

"Но есть еще спринтерские дистанции, на которых выступят в том числе и Голикова, и другие две наши спортсменки (Ольга Фаткулина и Дарья Качанова - прим. ТАСС), поэтому будем бороться дальше и рассчитывать на медали на 1 000 метров", - добавила собеседница агентства.

Медали на дистанции 1 000 м конькобежки разыграют 17 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.