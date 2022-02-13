"Базель" проиграл "Янг Бойз" в чемпионате Швейцарии. Чалов провел на поле 62 минуты

ТАСС, 13 февраля. "Базель" уступил "Янг Бойз" со счетом 1:3 в гостевом матче чемпионата Швейцарии по футболу.

В составе победителей отличились Венсан Сьерро (39-я минута), Муми Нгамалё (69) и Джордан Сибачо (71). У проигравших единственный гол забил Михаэль Ланг (22).

Российский нападающий "Базеля" Федор Чалов не отметился результативными действиями и был заменен на 62-й минуте после того, как его команда осталась в меньшинстве. Полузащитник Вутер Бюргер получил две желтые карточки и был удален с поля на 60-й минуте. На 80-й минуте поле покинул защитник "Янг Бойз" Улисс Гарсия, получивший вторую желтую карточку в матче.

"Янг Бойз" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 21 матче. "Базель" теперь располагается на третьей строчке с 37 очками после 21 игры. Следующую игру "Янг Бойз" проведет 20 февраля на выезде против "Грассхоппера". "Базель" днем ранее сыграет дома с "Лозанной".