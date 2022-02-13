Журова: на конькобежку Голикову давил груз ответственности в забеге на 500 м на Олимпиаде

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Груз ответственности давил на российскую конькобежку Ангелину Голикову во время олимпийского забега на 500 м. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2006 года на этой дистанции Светлана Журова.

Победу на дистанции 500 м одержала американка Эрин Джексон, второй стала японка Михо Такаги.

"С одной стороны, у меня грусть, потому что я надеялась на то, что Ангелина сможет завоевать золотую медаль и вот этот перерыв в 16 лет без золота будет преодолен, но с другой стороны, бронза - это тоже прекрасная медаль. Ангелине немного не хватило, небольшая оплошность на дистанции стоила ей около двадцати сотых", - сказала Журова.

"Вы знаете, это тот случай, когда груз ответственности и понимание того, что ты можешь стать олимпийским чемпионом, немного поддавливал Ангелину, а вот американка, которая только появилась в мировой элите, не обремененная грузом предыдущих побед, званий и достижений, легко пробежала и выиграла. Так и будут это в дальнейшем комментировать, и в историю это войдет именно так", - добавила собеседница агентства.

Голиковой 30 лет, она является воспитанницей спортивного общества "Динамо". На ее счету золото чемпионата мира на отдельных дистанциях 2021 года и две победы на чемпионатах Европы (2018, 2020).